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الخميس 10/مايو/2018 - 01:59 م

الخارجية السورية: الهجوم الإسرائيلي مرحلة جديدة من الحرب ضدنا

الخارجية السورية
الخارجية السورية
نيفين أشرف
dostor.org/2164782

قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية إنه في إطار النهج العدواني للكيان الصهيوني، وردًا على هزيمة أدواته من المجموعات الإرهابية، فقد استهدف، فجر اليوم، بالصواريخ، بعض المواقع العسكرية، حيث تم التصدي لها وإسقاط معظمها بكفاءة واقتدار من قبل وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري.

وأضاف المصدر، في تصريح له، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن دخول الكيان الصهيوني وداعميه في المواجهة بشكل مباشر، بعد أن كان متخفيًا وراء أدواته الإرهابية، يؤشر إلى أن مرحلة جديدة من العدوان على سوريا قد بدأت مع الأصلاء بعد هزيمة الوكلاء.

وأكد المصدر أن هذا السلوك العدواني للكيان الصهيوني لن يفلح في إحياء المشروع التآمري المهزوم في سوريا، ولن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر في المنطقة، الأمر الذي يشكل تهديدا جديا للأمن والسلام الدوليين.

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