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الخميس 10/مايو/2018 - 01:58 م

ديلى تليجراف: «أبل» تصدم السلطات الأمنية وتمنع اختراق أجهزتها

أبل
أبل
إسراء أحمد
dostor.org/2164781

أكدت صحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية أن "آبل" ستتبع أسلوبًا وتقنيات جديدة تمنع اختراق هواتفها من قبل السلطات الأمنية.

وأضافت أن الشركة تستعد الآن لطرح أحدث التطويرات على أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة هواتفها المحمولة «أى أو إس 11.4»، المتوقع أن يكون متاحًا خلال الأسابيع المقبلة، وسيمنع استخدام منفذ توصيل الشاحن حتى لا يتم توصيل الهاتف بأى حواسيب أو هاتف أخرى.

وتابعت أن هذه الخطوة ستمنع نقل البيانات والمعلومات من أجهزة الآى فون، فى حال لم يتم فتح الجهاز بواسطة البصمة أو الكود السرى لمدة أسبوع.

وأوضحت أن الشركة ترى أن هذه الخاصية ستكون مهمة لوقف قرصنة المعلومات، وستكون بمثابة صدمة لخبراء الأدلة الجنائية لأنها ستمثل نهاية لعصر اختراق هواتف الأيفون.

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