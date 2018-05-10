السفير العراقي بالقاهرة يوجه الشكر للحكومة المصرية

قال السفير العراقي بالقاهرة حبيب الصدر، اليوم الخميس، إن الانتخابات البرلمانية للعراقيين في مصر تسير بسلاسة ويسر، مشيرًا إلى أن العراقيين خرجوا في بلدهم الثاني مصر ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي سيكون لها آثار إيجابية ليس على العراقيين وحدهم ولكن على المنطقة كلها.



كما توجه الصدر خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، بالشكر إلى الحكومة المصرية بعد تقديمها كل التسهيلات لدعم مكتب المفوضية العليا للانتخابات في القاهرة، مضيفا: "التصويت الإلكتروني هو التجربة الأولي للانتخابات العراقية، وبذلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهودا كبيرة في سبيل توفير كافة المستلزمات لإنجاح العملية الانتخابية".



وأكد السفير العراقي، أن الانتخابات البرلمانية العراقية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز ما تحقق خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن العراقيين يعولون على هذه الانتخابات لإيجاد حكومة جديدة تستطيع إنجاح الخطط التنموية التي تم وضعها أبرزها إعادة إعمار العراق، وعودة ما تبقى من النازحين.



وأشار إلى أن العراق يتمتع الآن بظرف أمني ممتاز حيث بدأت الحكومة العراقية تطارد تنظيم "داعش" الإرهابي خارج حدود العراق، بالتنسيق مع الحكومة السورية والناخب أصبح يشعر أنه آمن بعكس الانتخابات السابقة.



وشدد السفير العراقي على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تجفيف منابع الفساد في البلاد، لافتًا إلى أن هناك خطوات اتخذتها حكومة الدكتور حيدر العبادي للقضاء على الفساد، وهناك أيضًا خطوات أخرى سيتم العمل بها في الفترة القادمة بعد الانتخابات.



وأوضح الصدر أن ما يميز هذه الانتخابات هي أنها تجرى في أجواء توحد العراقيين، حيث تشعر جميع الكتل السياسية بأن عليها التعاون للقضاء على الإرهاب والتخلص من الانقسامات.



وبدأت صباح اليوم المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية العراقية التي تشمل تصويت العراقيين في الخارج، ورجال الأمن بالداخل، على أن تنطلق المرحلة الثانية من التصويت السبت المقبل.