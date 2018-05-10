القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
08:09 م

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي
07:18 م

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي
06:55 م

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني
مصر
الخميس 10/مايو/2018 - 01:58 م

السفير العراقي بالقاهرة يوجه الشكر للحكومة المصرية

لسفير العراقي بالقاهرة
لسفير العراقي بالقاهرة حبيب الصدر،
أ ش أ
dostor.org/2164780

قال السفير العراقي بالقاهرة حبيب الصدر، اليوم الخميس، إن الانتخابات البرلمانية للعراقيين في مصر تسير بسلاسة ويسر، مشيرًا إلى أن العراقيين خرجوا في بلدهم الثاني مصر ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي سيكون لها آثار إيجابية ليس على العراقيين وحدهم ولكن على المنطقة كلها.

كما توجه الصدر خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، بالشكر إلى الحكومة المصرية بعد تقديمها كل التسهيلات لدعم مكتب المفوضية العليا للانتخابات في القاهرة، مضيفا: "التصويت الإلكتروني هو التجربة الأولي للانتخابات العراقية، وبذلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهودا كبيرة في سبيل توفير كافة المستلزمات لإنجاح العملية الانتخابية".

وأكد السفير العراقي، أن الانتخابات البرلمانية العراقية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز ما تحقق خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن العراقيين يعولون على هذه الانتخابات لإيجاد حكومة جديدة تستطيع إنجاح الخطط التنموية التي تم وضعها أبرزها إعادة إعمار العراق، وعودة ما تبقى من النازحين.

وأشار إلى أن العراق يتمتع الآن بظرف أمني ممتاز حيث بدأت الحكومة العراقية تطارد تنظيم "داعش" الإرهابي خارج حدود العراق، بالتنسيق مع الحكومة السورية والناخب أصبح يشعر أنه آمن بعكس الانتخابات السابقة.

وشدد السفير العراقي على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تجفيف منابع الفساد في البلاد، لافتًا إلى أن هناك خطوات اتخذتها حكومة الدكتور حيدر العبادي للقضاء على الفساد، وهناك أيضًا خطوات أخرى سيتم العمل بها في الفترة القادمة بعد الانتخابات.

وأوضح الصدر أن ما يميز هذه الانتخابات هي أنها تجرى في أجواء توحد العراقيين، حيث تشعر جميع الكتل السياسية بأن عليها التعاون للقضاء على الإرهاب والتخلص من الانقسامات.

وبدأت صباح اليوم المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية العراقية التي تشمل تصويت العراقيين في الخارج، ورجال الأمن بالداخل، على أن تنطلق المرحلة الثانية من التصويت السبت المقبل.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 8 ساعات

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ يوم

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة

منذ يوم

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»

منذ 4 أيام

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد

منذ 5 أيام

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

منذ اسبوع

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

الآن

شكرى ونظيره الهولندى يبحثان تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية

«ساعات الحرب».. تفاصيل «هجوم الـ180 دقيقة» لإسرائيل على سوريا

غلق طريق «الزعفرانة - رأس غارب» بسبب عاصفة ترابية شديدة

«دعم مصر» يكشف حقيقة تبنيه قانون الإيجار القديم

الأكثر قراءة

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

ميركل: أوروبا لم يعد بإمكانها الاعتماد على أمريكا لحمايتها

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

ألبومات الصور

إقبال وإشادة من مواطني مطروح بمنافذ السلع المخفضة

محافظ جنوب سيناء يكرم الدكتورة نيفين جامع

جمال حبيب فى لجان الامتحانات الأزهرية برأس سدر

شكرى ونظيره الهولندى يبحثان تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية

نجم الساعة

هاني رمزي يكشف أسباب انسحابه من «مقالب رمضان»

الأكثر قراءة

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

ميركل: أوروبا لم يعد بإمكانها الاعتماد على أمريكا لحمايتها

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

كشكول

تعرف علي أهم إنجازات "شوقي" قبل توليه حقيبة التعليم

"التعليم" تجدد تعيين "مرتجي" كمديرا لمديرية شمال سيناء

"مختار" يتابع جاهزية قسم السيارات بالمنوفية لامتحانات الشهادات

تربية نوعية المنوفية تصمم نظم تكنولوجية جديدة لدعم المعلمين

جامعة قناة السويس تفتح باب التقدم لبرنامج "أستاذ لكل مصنع"

الأمصار

إيطاليا تقدم 1.5 مليون يورو لليونيسيف بليبيا

مصرع 32 شخصا وإصابة الآلاف في انفجار سد بكينيا

مراكز الاقتراع بأمريكا تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين العراقيين

انخفاض مؤشرات البورصة الفلسطينية بنسبة 0.32%

أنباء عن مقتل القنصل العام النيجيري في الخرطوم ذبحا

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

"الشواء" ممنوع في مونديال روسيا 2018

دراسة: الإصابات الدماغية الخفيفة تزيد خطر الإصابة بالخرف

سماعة أذن جديدة لتكبير الصوت لضعاف السمع تتحدى الضوضاء

ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

دراسة: المشي يُحسن فرص حمل النساء بعد الإجهاض

الدستور على فيسبوك
ads