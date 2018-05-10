ضبط المتهمين بالاستيلاء على دعم الخبز لمستشفى سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أمين مخزن، ومندوب، جمعية استهلاكية استوليا على خبز مدعم من حصة مستشفى سوهاج العام.



وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد تفيد قيام بعض مسئولى مستشفى سوهاج العام، بصرف كميات من الخبز المدعم باستخدام الكارت الذكى الخاص بالمستشفى البالغ حصته (1300) رغيف يوميًا، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.



أكدت تحريات ضباط الفرع صحة المعلومات، وأسفرت عن قيام كل من: محمد.ع.ع - أمين مخزن الأغذية بمستشفى سوهاج، مقيم بدائرة قسم شرطة أولسوهاج، وصابر.أ.ع مشرف بإحدى المدارس، ومندوب الجمعية التعاونية الاستهلاكية، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بصرف كميات من الخبز المدعم المخصص لمستشفى سوهاج العام يوميًا باستخدام الكارت الذكى الخاص بالمستشفى، وتمكنا من الاستيلاء على كميات من الخبز المدعم بإجمالى مبلغ (216،234) مائتين وستة عشر ألفا ومائتين أربعة وثلاثين جنيهًا، فى غضون عامى (2015 /2017)، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، باستدعاء المتحرى عنهما، ومواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

من جانبه، أمر اللواء على سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.