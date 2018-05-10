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الخميس 10/مايو/2018 - 01:55 م

الغربية تُسابق الزمن لإنجاز مشروع الـ50 ألف فرصة عمل

الغربية تُسابق الزمن
الدستور
dostor.org/2164774

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إن عملية التنفيذ فى مشروع المنطقة اللوجيستية بقرية «سبرباى» بمدينة طنطا، وصلت لمراحل متقدمة، وإن الشركة المنفذة تسابق الزمن من أجل الانتهاء من المشروع فى المواعيد المقررة حسب المواصفات العالمية فى مجال المناطق اللوجيستية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من وضع أساسات المول التجارى ومخازن الأدوية وعدد آخر من المشروعات.

وأضاف "صقر" -خلال استقباله المهندس أشرف دوس، رئيس الشركة المنفذة للمشروع- أن هذا المشروع سيساهم فى ضخ استثمارات جديدة فى منطقة الدلتا فى قطاعات مختلفة.

من جانبه، قال المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة "فيرن بروجلوبال"، إن هذا المشروع سيكون له مردود إيجابى كبير على الاقتصاد المصرى، وسيحدث نقلة حقيقية فى التنمية داخل محافظات الدلتا، مضيفًا أن هذه النوعية من المشروعات هى التي تحتاجها مصر خلال الفترة الحالية، حيث يوفر المشروع أكثر من 50 ألف فرصة عمل فى التخصصات المختلفة، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه خلال الفترة الحالية، وأن هذا دور أصيل للقطاع الخاص.

وأشار "دوس"، إلى أن مشروع المنطقة اللوجيستية، جاء استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2014، وطلبه من المصريين المقيمين بأمريكا، المساهمة فى مساندة الاقتصاد المصرى، وأن مصر يوجد بها فرص استثمارية كبرى فى القطاعات المختلفة.

وأضاف: »لم نتردد لحظة واحدة فى تلبية نداء الرئيس، وتم التقدم لمناقصة بين عدد من الشركات تم طرحها من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، والحصول على قطعة أرض بقرية سبرباى بمحافظة الغربية».

وشدد على أن الهدف من المشروع هو تحديث منظومة التجارة الداخلية فى مصر، وتطبيق هذا النموذج فى كل المحافظات، كما طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف، قبل فترة، وأن المشروع ليس مبانى ومخازن فقط، بل منظومة متكاملة فى جميع المراحل حتى يصل المنتج إلى المستهلك بأفضل جودة وأقل أسعار ممكنة.

ولفت إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى المنافذ والمخازن، سيئودى إلى تراجع الأسعار وتقليل فاقد المواد الغذائية والخضروات والفاكهة.

الغربية تُسابق الزمن لإنجاز مشروع الـ50 ألف فرصة عمل
الغربية تُسابق الزمن لإنجاز مشروع الـ50 ألف فرصة عمل
الغربية تُسابق الزمن لإنجاز مشروع الـ50 ألف فرصة عمل
الغربية تُسابق الزمن لإنجاز مشروع الـ50 ألف فرصة عمل
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