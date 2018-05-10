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الخميس 10/مايو/2018 - 01:00 م

«دعم مصر» يكشف حقيقة تبنيه قانون الإيجار القديم

النائب ثروت بخيت،
النائب ثروت بخيت،
محمد جعفر
dostor.org/2164631

قال النائب ثروت بخيت، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الائتلاف حاليًا في إطار وضع رؤية له عن قانون الإيجار القديم، وإنه يجري حاليا جمع كل الرؤى المرتبطة بالقانون لمناقشتها.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الائتلاف في مرحلة الفحص والتمحيص، ويتم التواصل مع الملاك والمستأجرين وخبراء القانون المدني، والمختصين، للوصول إلى قانون يرضي الجميع.

ونفى بخيت وجود موقف نهائي للائتلاف حتى الآن من إقرار القانون أو تعديله.

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