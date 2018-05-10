«دعم مصر» يكشف حقيقة تبنيه قانون الإيجار القديم

قال النائب ثروت بخيت، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الائتلاف حاليًا في إطار وضع رؤية له عن قانون الإيجار القديم، وإنه يجري حاليا جمع كل الرؤى المرتبطة بالقانون لمناقشتها.



وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الائتلاف في مرحلة الفحص والتمحيص، ويتم التواصل مع الملاك والمستأجرين وخبراء القانون المدني، والمختصين، للوصول إلى قانون يرضي الجميع.



ونفى بخيت وجود موقف نهائي للائتلاف حتى الآن من إقرار القانون أو تعديله.