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الخميس 10/مايو/2018 - 12:58 م

ضبط 66 من العناصر الخطرة ومدفعين رشاش في حملة بأسيوط

ضبط 66 من العناصر
عمرو المزيدي
dostor.org/2164625

وجه قطاع مصلحة الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، ضربة قاضية لأباطرة الإجرام، بنطاق "قرى المعابدة، بنى قرة، نجعى سبع وعبدالرسول، منطقتى الجمصة والغريب " خلال حملة أمنية مكبرة متواصلة بناء على توجيهات وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار.

وتمكن خلال 24 ساعة من ضبط " 58 قطعة سلاح نارى، قضيتى اتجار فى المواد المخدرة، إستهداف 13 خصومة ثأرية، وتنفيذ 5322 حكم قضائى متنوع، و4 قرارات إزالة، وضبط 66 من العناصر الإجرامية الخطرة.

كما تمكنت الحملات التي قادها اللواء جمال عبد الباري، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع مصلحة الأمن العام، عن ضبط 58 قطعة سلاح نارى عبارة عن 2 رشاش، 34 بندقية آلية، 15 بندقية خرطوش، 3طبنجات، 4 فرد محلى الصنع، 309 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة.

ونجحت الحملات، في تنفيذ 5322 حكم قضائى عبارة عن 42 حكم جناية من بينهم 2 حكم بالإعدام، 1860حكم حبس جزئى ومستأنف، 3006 غرامة، 414 مخالفة، بإجمالى 1506محكوم عليه، وضبط قضية إتجار فى المواد المخدرة.

واستهدفت الحملات، أطراف 13 خصومة ثأرية أسفرت عن ضبط 11 متهم، وبحوزتهم " 6 بنادق آلية، بندقية خرطوش "، وتنفيذ 3 أحكام جنايات من بينهم حكم بالإعدام، وحكم بالسجن المؤبد، وتنفيذ قرار إزالة، وتنفيذ 4 قرارات إزالة لمبانى مخالفة خاصة ببعض العناصر الإجرامية.

وبلغ إجمالى العناصر الإجرامية الخطرة التى تم ضبطها 66 عنصر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

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