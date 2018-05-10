"النقل والمواصلات" تضبط شبكة توزيع إنترنت بدون ترخيص بالبحيرة

تمكنت إدارة شرطة النقل والمواصلات، من ضبط شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص من الجهات المعنية في مركز أبو حمص بالبحيرة، والتي تسببت في خسائر مادية للدولة.



وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات، أكدتها التحريات السرية، تفيد وجود شبكة نت منزلى لخدمات الاتصالات والشبكات – كائنة بشارع مجلس المدينة – مركز أبو حمص – البحيرة قائم على إدارتها كلًا من: أ. م. ع 30 سنه، و" أ. م. ك" 28 سنه، وذلك من خلال التعاقد، وتوصيل خدمة الانترنت من شركة TEDATAبسرعة ( 4 ميجا على أرقام تليفونية أرضية ( محددة ) من أجل إقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الانترنت والإعلان عنها، وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتقاضى مبالغ مالية شهرية تتفاوت قيمتها حسب السرعة المتعاقد عليها، واستخدام العنوان المشار اليه مركزًا لإدارة ذلك النشاط.



وبتقنين الإجراءات تم إيفاد عدة مأموريات من ضباط مباحث الإدارة، وقوة من الشرطة بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، وقطاع الأمن العام بمشاركة مفتشي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى محل إقامتهما المشار إليهما " حيث تم ضبط المأذون بتفتيشهما ".



وبتفتيش مسكن الأول (محل ممارسة النشاط ) تم ضبط كافة الأجهزة المعدة للنظام فى حالة تشغيل، وبلغ إجمالي الأجهزة المضبوطة 29 جهاز، ومجموعة كبيرة من الأسلاك ووصلات خارجية لتوزيع الانترنت على المواطنين.



جارى تقدير قيمة الخسائر بمعرفة الفنيين بالشركة المصرية للاتصالات.



من جانبه، أمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.



تحرر المحضر اللازم فرع تليفونات غرب الدلتا، وأرسل بالمتهمين والمضبوطات لمركز شرطة أبو حمص لقيده، وعرضه على النيابة العامة.