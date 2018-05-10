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الخميس 10/مايو/2018 - 12:52 م

روسيا تحتفل بالانتصار على النازية بـ "أسلحة لا تقهر"

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
dostor.org/2164613

شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الميدان الأحمر بالعاصمة موسكو أمس الأربعاء، عرضًا لطائرات متقدمة تحمل صواريخ أسرع من الصوت، كان وصفها بالأسلحة التي «لا تقهر»، وذلك بعد أيام من بدء فترة رئاسية رابعة.

ومر الآلاف من الجنود مترجلين أمام بوتين خلال هذا العرض العسكري الذي هو جزء من احتفال سنوي بانتصار الاتحاد السوفييتي السابق على النازيين في الحرب العالمية الثانية، كما دوى هدير الدبابات المارة عبر الميدان الأشهر في موسكو، تذكيرا بالقوة العسكرية لروسيا خلال الحرب الباردة.

وتابع بوتين العرض من منصة وسط مجموعة من قدامى المحاربين الذين ارتدى بعضهم أزياء عسكرية مزينة بصفوف من النياشين، وحضر العرض رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الموجود حاليًا في موسكو لمناقشة الملف السوري، كما شهد العرض الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش.

وتعتبر السلطات، المدعومة بوسائل إعلامية رسمية، هذا الاحتفال مناسبة لتعزيز الشعور الوطني وإظهار مدى نجاح برنامج تحديث الجيش الروسي أمام العالم والمشترين المحتملين للأسلحة والمعدات العسكرية.

وقال بوتين، الذي دخلت علاقاته مع الغرب في مسار عدائي، إنه لا يرغب في حدوث سباق تسلح، لكنه حذر أعداء روسيا المحتملين من أن بلده طور جيلا جديدا من الأسلحة التي لا تقهر لأغراض دفاعية.

وقال خلال العرض: «نتذكر مآسي الحرب العالمية الثانية ودروس التاريخ الواضحة لكل ذي عينين. بدأت نفس المسارات القديمة القبيحة في الظهور مجددا، لكن بمصاحبة تهديدات جديدة: الأنانية والتعصب والقومية العدوانية وادعاء التميز الاستثنائي». وأضاف بوتين «نتفهم الخطورة الكاملة لتلك التهديدات» شاكيا من محاولات غير مقبولة لإعادة كتابة التاريخ.

وزاد بوتين الإنفاق العسكري بدرجة كبيرة على مدى 18 عامًا، هيمن خلالها على السياسة الروسية، ومنح الجيش نفوذا كبيرا في صنع السياسات، ونشر القوات الروسية في أوكرانيا وسوريا وأشعل التوترات مع الغرب.

وتضمنت الأسلحة الروسية، التي جرى استعراضها في الميدان الأحمر أمس، المنصة المتحركة لإطلاق الصواريخ النووية العابرة للقارات (يارس)، وقاذفات صواريخ بالستية من طراز (إسكندر-إم)، ونظام الدفاع الجوي الصاروخي المتقدم (إس-400) الذي نشرته موسكو في سوريا لحماية قواتها.

وشاركت في العرض العسكري للمرة الأولى أكثر طرازات المقاتلة الشبح (إس.يو-57) تقدما، وهي من الجيل الخامس، وجرى تجربتها في سوريا، كما شاركت مركبة الاستطلاع (أوران-9) المدرعة ذاتية القيادة، والتي بإمكانها دعم فرق المشاة العسكرية.

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