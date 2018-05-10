"أر بى إس" البريطانى يدفع 4.9 مليار لـ"العدل الأمريكية"

وافق "رويال بنك أوف سكوتلاند" على دفع مبلغ 4.9 مليار دولار كتسوية لوزارة العدل الأمريكية بسبب دوره في بيع السندات مدعومة بقروض رهن عقاري أمريكي في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية.



وقال البنك البريطاني في بيان اليوم الخميس، إنه توصل إلى تسوية مدنية مبدئية مع الولايات المتحدة لإعادة حل القضية التي استمرت لفترة طويلة والمتعلقة بإصدارها وموافقتها على أوراق مالية مدعومة برهن عقاري أمريكي في الفترة بين 2005 و2007.



وأضاف "أر.بي.إس" أنه مبلغ 3.46 مليار دولار سيتم تغطيته من المخصصات المتوفرة، مشيرًا إلى أن المبلغ المتبقي والبالغ 1.44 مليار دولار فسيتم توفيره في الربع الثاني.