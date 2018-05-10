ميركل: أوروبا لم يعد بإمكانها الاعتماد على أمريكا لحمايتها

أكدت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أن أوروبا لم يعد بإمكانها الاعتماد على الولايات المتحدة لحمايتها.



وتعهدت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل بقيام برلين وباريس ولندن بكل ما يلزم، لضمان بقاء إيران فى الاتفاق النووى المبرم عام 2015 غداة انسحاب الولايات المتحدة منه.



وقالت ميركل "سنبقى ملتزمين بهذا الاتفاق، وسنقوم بكل ما يلزم لضمان امتثال إيران له"، مضيفة أن ألمانيا اتخذت هذا القرار بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا.



وأضافت ميركل أنه ينبغى عدم التشكيك فى الاتفاق النووى مع إيران، لكن لا بد من إجراء محادثات بشأن اتفاق أشمل يتجاوز نطاق الاتفاق الأصلى.