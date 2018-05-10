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الخميس 10/مايو/2018 - 12:48 م

"زوبع" تدعو منظمات رجال الأعمال فى المكسيك للاستثمار المشترك

منى زوبع الرئيس التنفيذى
منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة
حسن كامل
dostor.org/2164608

قالت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تبدى اهتماما كبيرا بدول أمريكا اللاتينية، نظرا لكونها تُعد من بين الأكثر والأسرع نموا فى العالم خلال السنوات الماضية، وهو ما جاءت لتدعمه وتؤكده اللقاءات والزيارات الحكومية والرسمية بين مجتمع الأعمال من البلدين، فضلًا عن الاتفاقات التى أبرمت لتنشيط التعاون الاستثمارى بين الطرفين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته منى زوبع، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع أعضاء مجلس الأعمال المصرى-المكسيكى برئاسة باولو كارينيو، وبحضور خوسيه أوكتافيو سفير دولة المكسيك لدى القاهرة، والدكتورة علا القبرصى نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، وياسر عباس رئيس قطاع خدمات المستثمرين بالهيئة، ونخبة من قيادات الهيئة العامة للاستثمار، وذلك فى إطار الاحتفاء والاحتفال بتأسيس مجلس الاستثمار المصرى-المكسيكى وانطلاق دورة أعماله الأولى.

وأضافت "زوبع" أن مصر تسعى خلال الفترة الحالية لتوثيق التعاون مع الدول الصديقة بهدف جذب الاستثمارات وتنشيط العلاقات مع تلك الدول، من أجل الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية ومن الشراكات مع المصريين فى إقامة مشروعات تنموية، تسهم فى تنمية المجتمع المصرى واستغلال الإمكانات والموارد المتاحة فى جميع محافظات مصر.

واستعرضت الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار خلال اللقاء ما تم إنجازه من إصلاح تشريعى وتنفيذي، خاصة فى مجال إصدار قوانين الاستثمار والإفلاس والشركات، وإنشاء مراكز خدمات المستثمرين وإطلاق خريطة مصر الاستثمارية وزيادة حوافز الاستثمار، مؤكدة حرص جميع القائمين على منظومة الاستثمار بمصر على تقديم خدمة متميزة للمستثمرين، تتماشى وأفضل المعايير والمؤشرات الدولية.

وشددت على ضرورة العمل على توثيق العلاقات الاستثمارية مع المكسيك، مع ضرورة التعرف والاستفادة من تجربة المكسيك فى مجالات التيسير لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال.

ولفتت إلى الاهتمام الكبير والأولوية التى تعطيها هيئة الاستثمار، بتوجيهات من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، مشيرة إلى أن الغرض الأساسى من جهود الإصلاح التشريعى هو ضمان حماية الاستثمارات، إذ أكدت استمرار وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار فى تلبية احتياجات المستثمرين من دراسات وبيانات تخدم عملهم، سواء عبر خريطة مصر الاستثمارية أو التواصل المباشر مع الهيئة العامة للاستثمار.

وشددت على ضرورة عقد سلسلة من اجتماعات للتواصل والتوافق بين رجال الأعمال من المصريين والمكسيكيين من أجل مضاعفة حجم الاستثمارات البينية والإطلاع على الخبرات المميزة لكلا البلدين فى العديد من المجالات التنموية، مؤكدةً حرص هيئة الاستثمار على توفير كل الدعم لخدمة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.

ودعت منى زوبع جمعيات ومنظمات رجال الأعمال فى المكسيك للتعاون مع مثيلاتها فى مصر، بهدف تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الاستثمارية بين البلدين. كما دعت المستثمرين المصريين والمكسيكيين إلى العمل على مضاعفة مشروعاتهم واستثماراتهم فى المجالات التنموية التى تحتاجها البلاد خلال المرحلة الراهنة، وهى مجالات الطاقة والبنية التحتية.

وحثت الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار ممثلى مجتمع الأعمال المكسيكى على الاتخاذ من مصر مركزًا لمنتجاتهم نحو القارة الأفريقية، وكذا نحو مختلف الدول العربية ودول الشرق الأوسط، لما تتمتع به مصر من موقع جغرافى متميز يجعلها تتوسط العالم، فضلًا عن الاتفاقات التجارية والاقتصادية الناجحة التى تربط بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، مما يسهل حركة التبادل التجارى ويعود بالنفع والفائدة على المستثمرين.

من جانبه، أكد خوسيه أوكتافيو سفير المكسيك لدى القاهرة، أن مصر تعد شريكا اقتصادىا استراتيجىا للمكسيك، مشيدًا بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وهيئة الاستثمار فى دعم الاستثمارات المكسيكية وحل مشاكل المستثمرين.

وأشار سفير المكسيك بالقاهرة إلى أن بلاده تتطلع إلى تعميق وتوسيع العلاقات مع مصر فى المرحلة المقبلة باعتبار مصر الدولة المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

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