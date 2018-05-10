حملة "تمام" تحاصر أردوغان داخليًا وتطالبه بالرحيل

يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة "تمام"، التي حاصرته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاج "تمام" على موقع التدوين العالمي "تويتر".



وأكدت صحيفة "زمان" التركية المعارضة أن الحملة تطالب أردوغان بالتخلى عن الحكم والرحيل، بعد الأزمات الاقتصادية الكبرى التي أصابت تركيا خلال الفترة الأخيرة.



وأضافت أن أردوغان يتجاهل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، ومتفرغ فقط لإثارة الأزمات مع العالم الخارجي، وهو ما جعل بعض المواطنين يطالبونه بالرحيل.