أردوغان يتنازل ويقابل مرشحًا معارضًا بعد فضيحة المناظرات

أكدت شبكة «سكاي نيوز» أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاول تحسين صورته أمام الشعب، بعدما قبل استقبال المرشح الرئاسي المعارض محرم إنجيه، في مقر حزب العدالة والتنمية.



وتابعت أن أردوغان واجه انتقادات كبيرة بعد رفضه إجراء مناظرات تليفزيونية مع المرشحين الآخرين، حتى لا يكسب أي شخص نقاطًا على حسابه، على حسب ما قال، وهو ما أجبره على الموافقة للقاء محرم في مقر حزبه بالعاصمة أنقرة.



وأوضحت أن وسائل الإعلام التركية لم تكشف تفاصيل اللقاء بعد، إلا أن إنجيه طلب لقاء جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن تمنياته الطيبة لهم في منافسة نزيهة وشريفة.



وأضافت أن إنجيه توجه إلى السجن للقاء المرشح الكردي صلاد الدين دميرطاش عن الحزب الديمقراطي الكردي، كما التقى المرشح تميمل كرم الله أوغلو المرشح عن حزب السعادة.