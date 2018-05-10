غدًا.. إقامة صلاة الجنازة على جثمان "مريم" بالتجمع الخامس

أكد حاتم عبدالسلام، والد "مريم" ضحية الاعتداء الوحشي الذي حدث فى لندن، أنه تم الإفراج عن جثمان "مريم" الآن من قبل السلطات البريطانية وسيصل جثمانها إلى القاهرة فجر غدٍ الجمعة.



وأضاف لـ"الدستور" أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة في جامع "حسن الشربتلى" بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة.



يذكر أن الفتاة مريم كانت تعرضت للاعتداء من قِبل 10 فتيات بريطانيات من أصول إفريقية، في مدينة نوتنجهام، حيث سحلنها لمسافة 20 مترًا في أحد الشوارع المزدحمة بالمارة؛ ما تسبب لها فى إصابات جسيمة ثم وفاتها.

