ترامب وميلانيا يصعدان الطائرة للاطمئنان على المفرج عنهم

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا المعتقلين الثلاثة في كوريا الشمالية، الذين تم الإفراج عنهم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في قاعدة عسكرية بالقرب من واشنطن، حيث صعدا الطائرة للاطمئنان على حالة المعتقلين بأنفسهم.



والمعتقلون الثلاثة بينهم أمريكان من أم كورية هما: هي كيم دونج تشول، وكيم سانج دوك، المعروف أيضا باسم توني كيم، وكيم هاك سونج.



وأكدت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن الإفراج عن المعتقلين الثلاثة كان بمثابة العقبة الكبرى قبل قمة ترامب وكيم المقرر لها منتصف شهر يونيو المقبل.



وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن المعتقلين الثلاثة كانوا في حالة جيدة وتمكنوا من السير في الطائرة بدون مساعد وقدموا مع وزير الخارجية الأمريكية.