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الخميس 10/مايو/2018 - 12:39 م

"الهيل": فوز "حزب الله" دليل على تغلغل المال القطري في لبنان

خالد الهيل
خالد الهيل
نيفين أشرف
dostor.org/2164577

أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن فوز ميليشيا «حزب الله» وحلفائها في الانتخابات اللبنانية دليل صارخ على مدى تغلغل النفوذ الإيراني المدعوم بالمال السياسي القطري في لبنان.

وقال الهيل، خلال حديثه لصحيفة «عكاظ» السعودية، إن المعادلة السياسية اللبنانية شديدة التعقيد، وصيغة المحاصصة الطائفية البغيضة، لا تزال السبب في تفجير الخلافات السياسية وحالة عدم الاستقرار في شتى المحاور، ولكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال ترك المجال لـ«حزب الله» وميليشياته الطائفية للهيمنة على المشهد السياسي.

واتهم المعارض القطري "حزب الله" بتنفيذ أجندة مشتركة بين النظام الإيراني المتحالف مع النظام القطري.

وأوضح أن تنظيم الحمدين المسيطر على مقاليد الحكم في قطر، يقامر بالبلاد في لعبة شديدة الخطورة، مؤكدًا أنها سترتد عليه في المستقبل المنظور.

وحذر الهيل من أن العبث في الساحة اللبنانية، له تبعات كبرى على الاستقرار في بقية دول المنطقة، ويؤثر بصفة خاصة على منظومة الأمن القومي العربي.

وأكد أن التصرفات غير المسئولة لتنظيم الحمدين، الذي اختطف الدولة في قطر، وضرب عرض الحائط بأبجديات التعامل بين الدول بطرق التدخل المباشر والرشاوى، وتجاوز القنوات الرسمية وتصرفاته الفجة، دليل على أننا نتعامل مع نظام غير ناضج يمارس الانهيار الأخلاقي والتخبط السياسي، مشددًا على أنه لا حل إلا بذهاب النظام بالطريقة التي يرتضيها الشعب القطري.

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