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الخميس 10/مايو/2018 - 12:38 م

"مجلس الدولة" للبرلمان: نحتاج تعزيزات مالية لإنشاء مقرات جديدة

المستشار فؤاد عبد
المستشار فؤاد عبد الفتاح
كريمة أبو زيد
dostor.org/2164575

استعرض المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، مشروع موازنة المجلس للسنة المالية 20182019 خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة.

وأوضح "عبدالفتاح"، أن مجلس الدولة يحتاج إلى تعزيزات مالية بموازنته الجديدة، مضيفا أن معظم مقرات مجلس الدولة فى المحافظات مؤجرة، وهناك مقرات أخرى تحت الإنشاء بمحافظات كفر الشيخ وطنطا والقاهرة الجديدة وتحتاج إلى تعزيزات مالية.

وأكد الأمين العام لمجلس الدولة، على أن ديوان عام مجلس الدولة ضاق على المترددين على المبنى والقضاة والموظفين، مشيرا إلى أهمية التركيز على إنشاء مقرات جديدة لمجلس الدولة، قائلا "قضايا البحر الأحمر تُنظر فى قنا، يجب أن يكون هناك نظرة فى التعزيزات المالية المتاحة لمجلس الدولة، والاستراحات فى 20 محافظة مستأجرة وتكلفنا شهريا مبالغ كبيرة".

"مجلس الدولة" للبرلمان: نحتاج تعزيزات مالية لإنشاء مقرات جديدة
"مجلس الدولة" للبرلمان: نحتاج تعزيزات مالية لإنشاء مقرات جديدة
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