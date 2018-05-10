رئيس إيطاليا مستعد لمنح الأحزاب مزيدًا من الوقت لتشكيل الحكومة

أعلن مصدر بالمكتب الرئاسى فى إيطاليا، اليوم الخميس، عن أن الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريللا، مستعد لمنح الأحزاب السياسية المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة، لإنهاء 9 أسابيع من الجمود السياسى.



وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، أن الأحزاب طلبت من الرئيس، أمس، منحهم 24 ساعة، في مسعى لتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة.



وكان الزعيم السياسى لحركة خمس نجوم، لويجى دي مايو، قد أكد أن الحركة لن تؤيد تشكيل حكومة تكنوقراط، وأنه يتوجب على إيطاليا إجراء انتخابات عامة جديدة، إذا لم تتمكن الأحزاب السياسية من التوصل لاتفاق بشأن تشكيل "حكومة سياسية".



يشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى أى اتفاق حتى الآن بين تحالف اليمين بقيادة «رابطة الشمال» (يمين متطرف)، الذي تصدر نتائج الانتخابات بنسبة 37% من الأصوات، وحركة الخمس نجوم التى احتلت المركز الأول بين الأحزاب مع أكثر من 32% من الأصوات، والحزب الديموقراطى (يسار وسطى) الذي حصل على 19% من الأصوات.