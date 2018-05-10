"تاس": أمريكا تفرض عقوبات على كيانات قانونية في مصر والإمارات

أكدت وكالة "تاس" الروسية أن العقوبات الأمريكية الجديدة تأتي بعد فشلها في توجيه ضربة عسكرية لسوريا، منتصف شهر أبريل الماضي.



وتابعت أن وزارة الخارجية الروسية قالت إن واشنطن غير قادرة على الضغط على موسكو اقتصاديًا أو سياسيًا من أجل التوقف عن حماية مصالحها أو شركائها.



وأوضحت أن العقوبات الأمريكية الأخيرة هدفها معاقبة الدول على عدم اتباع سياستها بشكل مطلق، خصوصًا بعد فشلها في الهجوم الصاروخي الذي استهدف قواعد عسكرية في سوريا.



وأشارت إلى أن العقوبات شملت كيانات قانونية في مصر والإمارات، بالإضافة إلى كيانات قانونية في عدد آخر من الدول وعلى رأسها الصين وسوريا.



وأكدت الوكالة أن واشنطن لم تقدم أي تفسيرات واضحة حول أسباب إدراج 183 شخصا وكيانا في أكثر من دولة على قوائم العقوبات، والتي تعني أنه لا يجوز لأي إدارة أو وكالة أمريكية التعامل مع هذه الكيانات أو الأشخاص سواء بشراء السلع والخدمات أو بيعها، أو بيع الأسلحة لها.