وزير الصحة: المستشفيات الحكومية أفضل بكثير من الخاصة

أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد سيخلق منافسة شرسة مع المستشفيات الخاصة.



وأشار إلى أن المستشفيات الحكومية أفضل بكثير من الخاصة، والخاصة ستحرص بشدة على تقليد مستشفيات الحكومة، مؤكدًا «صرفنا على تطوير المستشفيات والوحدات الصحية فى بورسعيد مليار جنيه».



وأضاف: زرت المستشفى العسكرى في بورسعيد وسيتم التعاقد معه، ومستشفى هيئة قناة السويس، وأي مستشفى خاص بعد اعتماده يتم التعاقد معه، وللمواطن الحرية في اختيار المستشفى.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، لتوضيح الخطوات بعد إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد.