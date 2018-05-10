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الخميس 10/مايو/2018 - 12:35 م

الخارجية الفلسطينية: محاولات إسرائيل لتهميش القضية الفلسطينية لن تنجح

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني
أ ش أ
dostor.org/2164567

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهادفة إلى تهميش القضية الفلسطينية لن تنجح، ومصيرها الفشل.

وشددت الخارجية، في بيان صحفي اليوم، على أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة، ودون حل عادل للقضية الفلسطينية بصفتها عقدة الصراع في الشرق الأوسط، محذرة من مخاطر وتداعيات السياسة الإسرائيلية الرامية إلى خلط الأوراق بعيدا عن جوهر الصراع الذي يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقالت الخارجية: "إن اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة نتنياهو يواصل الترويج لسياساته الهادفة إلى ابتلاع الأرض الفلسطينية المحتلة، وتهويدها، وضم المناطق المصنفة (ج)، وتهميش قضيتنا وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة وشطبها عن أجندة الاهتمامات الدولية".

وأضافت: "أن عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وخاصة في القدس والأغوار، تتصاعد في ظل معارك سياسية وهمية يختلقها اليمين الحاكم في إسرائيل تحت شعارات وعناوين مختلفة، الهدف الأساسي منها الهروب من أية فرصة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإفشالها".

ولفتت الخارجية إلى أن أجندة اليمين في إسرائيل تخلو من أي برامج جادة لتحقيق السلام، بل على العكس تواصل سلطات الاحتلال الاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة وتخصيصها لأغراض الاستيطان، مثلما يحدث في القدس، والهجمة على مقبرة باب الرحمة الإسلامية، كما رصدت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 60 مليون شيكل (الدولار 3.5 شيكل) لحفريات تهويدية جنوب الأقصى، وأيضا الحرب المستمرة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) كما يحدث في دوما جنوب نابلس وفي الأغوار الفلسطينية المحتلة.

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