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الخميس 10/مايو/2018 - 12:31 م

"عماد الدين": قانون التأمين الشامل يلغى منصب وزير الصحة

الدكتور أحمدعماد
الدكتور أحمدعماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان،
فاتن خديوى
dostor.org/2164561

قال الدكتور أحمدعماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، يلغي وزير الصحة، لأن المسئولية تتحملها هيئات الرعاية الصحية، والتمويل، والاعتماد والجودة.

وأضاف "عماد الدين": "نعمل في 15 ملفًا لتشغيل هذا القانون، منها تسعير الخدمة وإدارة التكليف والميكنة وتجهيز الوحدات والمستشفيات".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، لتوضيح الخطوات بعد إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

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