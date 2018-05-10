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اقتصاد
الخميس 10/مايو/2018 - 12:31 م

رئيس "إيفا فارما" ضمن أفضل 100 قيادة عالمية تحت سن الأربعين

رياض أرمانيوس
رياض أرمانيوس
طارق عتمان - أسامة الشندويلى
dostor.org/2164559

اختار المنتدى الاقتصادى العالمى، المصرى رياض أرمانيوس الرئيس التنفيذى لشركة "إيفا فارما"، ضمن قائمة المنتدى السنوية لأبرز 100 قيادة عالمية دون سن الأربعين.

وتضم القائمة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كل من رياض أرمانيوس الرئيس التنفيذى لشركة "إيفا فارما"، وتامر مكارى، مؤسس شركة إثيكا بارتنرز بالإمارات العربية المتحدة، التى تعمل تأسيس عيادات للعناية البصرية فى إندونيسيا، بجانب تأسيس مستشفى عيون غير ربحى بالكاميرون، وأليشا موبين، المدير التنفيذى لشركة أستر دى إم للرعاية الصحية بالإمارات العربية المتحدة، ورزان المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة، أبوظبى بالإمارات العربية المتحدة.

كما تضم القائمة فيصل عباس، رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز بالسعودية، وسارة السهيمى، أول امرأة تترأس البورصة السعودية، المديرة التنفيذية، وعضو مجلس إدارة البنك الأهلى التجارى بالسعودية، وريان فايز، المدير الإدارى والمدير التنفيذى للبنك السعودى الفرنسى، وريم فضة خبيرة فنية فلسطينية، وريم خورى، المؤسس والمدير التنفيذى لشركة كامن بالأردن.

وتأسس المنتدى الاقتصادى العالمى عام 1977 بمدينة جينيف السويسرية، كمؤسسة مستقلى تهدف إلى إظهار جهود ريادة الأعمال العالمية.

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