العراق: تأمين جوى للانتخابات البرلمانية فى ديالى

كشف مصدر أمني في محافظة ديالى العراقية، اليوم الخميس، عن انطلاق مظلة جوية محكمة لتوفير الحماية لـ31 مركزًا انتخابيًا في الاقتراع الخاص داخل المحافظة.



وقال المصدر في تصريح لقناة (السومرية نيوز) إن المظلة الجوية ستكون من طيران الجيش والقوة الجوية، مضيفا أن المظلة متصلة بغرفة عمليات في بعقوبة للتدخل في حال حدوث طارئ، مؤكدا أن الاقتراع الخاص يجري بانسيابية ومرونة دون أي عراقيل.



وقد فتح 31 مركز اقتراع في محافظة ديالى أبوابه أمام الناخبين في الانتخابات البرلمانية المشمولة بالتصويت الخاص، والذي يزيد عددهم علي 40 ألف ناخب أغلبهم من منتسبي القوى الأمنية.