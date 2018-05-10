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اقتصاد
الخميس 10/مايو/2018 - 12:27 م

"الضرائب": حزمة من الإجراءات للتيسير على الممولين

عبدالعظيم حسين
عبدالعظيم حسين
راندا التوني
dostor.org/2164550

قال عبدالعظيم حسين رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب إن وزارة المالية تطبق حاليًا حزمة من الإجراءات للتيسير على الممولين، تشمل استكمال ميكنة دورة عمل الإدارة الضريبية وتطوير وتدريب العاملين في المأموريات إذ يتم تكوين فرق عمل على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة من العاملين بمصلحة الضرائب، بالإضافة الى التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى في هذا المجال بهدف تطوير أداء المصلحة ومعرفة المتطلبات والأدوات والآليات اللازمة لها وللعاملين بجميع قطاعات المصلحة.

وأضاف "حسين" أن ميكنة منظومة العمل بمصلحة الضرائب تأتى بهدف توسيع قاعدة الحصر الضريبي وحصر المصلحة لجميع التعاملات الضريبية بصورة مباشرة وفورية، وبالتالي زيادة وحصر عدد المسجلين وارتفاع حجم الحصيلة الضريبية وهذا يعد خطوة مهمة وإيجابية نحو ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

كما أشار إلى أن حجم أنشطة الشركات التي تتعامل مع مركز كبار الممولين تمثل ضرائبها نسبة كبيرة من إيرادات النشاط الاقتصادي في مصر، وفى السياق ذاته أشار حسين إلى وضع آليات مبسطة لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في شكل ضريبة قطعية، وبهذا الشكل يشعر المواطن أن الضريبة ليست عبئًا عليه في ظل تطبيق قانون الضرائب الجديد.

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