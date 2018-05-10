"الصوت والضوء" يستضيف حفل تخرج الجامعة الأمريكية

على أعظم مسارح العالم مسرح الصوت والضوء تنظم الجامعة الأمريكية حفل التخرج السنوى لطلابها، ويحضر الحفل العديد من الشخصيات العامة على رأسهم السفير الأمريكى بالقاهرة، حيث كعادة الجامعة الأمريكية كل عام إقامة حفل التخرج السنوى على خلفية الأهرامات الثلاثة وأبو الهول.



وقالسامح سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إن العديد من الجامعات والمدارس الدولية والمصرية اعتادوا إقامة الحفلات الخاصة بهم سواء التخرج أو لأى مناسبة أخرى فى أحضان الحضارة الفرعونية على مسرح الصوت والضوء حيث أبوالهول والأهرامات الثلاثة.



وأضاف سعد أنه سيقام أيضا حفل التخرج السنوى لمدرسة سيتى الدولية على مسرح الصوت والضوء.



يذكر أنه مؤخرا نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان حفل تخرج طلابها السنوى على مسرح الصوت والضوء، كما تنظم كل عام أكثر من مدرسة دولية حفلاتها الخاصة بها على هذ المسرح حيث عراقة وأصالة وعظمة الحضارة المصرية القديمة.