البورصة الكويتية تُعلن مواعيد التداول خلال شهر رمضان

أعلنت بورصة الكويت اليوم الخميس، عن مواعيد التداول بالبورصة خلال شهر رمضان المبارك.



وقالت البورصة في بيان على موقعها الرسمي اليوم الخميس، إن فترة مزاد الافتتاح ستبدأ في تمام الساعة 10:30 وحتى الساعة 10:40 صباحا.



وتابعت بأن جلسة التداول المستمر سوف تمتد من الساعة 10:40 صباحًا وحتى تمام الساعة 13:05 ظهرًا.



وبالنسبة لجلسة مزاد الإغلاق سوف تبدأ في تمام الساعة 13:05 صباح، عقب انتهاء جلسة التداول المستمر، حتى الساعة 13:15 ظهرًا.



وفيما يخص جلسة الشراء الإجباري، قالت البورصة إنها ستبدأ في تمام الساعة 13:30 وحتى الساعة 13:45 ظهرًا.