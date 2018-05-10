الجار الله: تطهير سوريا من الوجود الإيراني مرحب به

أكد رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية خالد الجار الله أن إرهاب إيران يجري قمعه الآن في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن تطهير سوريا من الوجود الإيراني هو أمر محل ترحيب.



وقال الجار الله، في تغريدة له على صفحته بـ"تويتر": "العالم العربي يراقب معارك إسرائيل مع الوجود الإيراني في سوريا، بالطبع لا يريد هذا العالم ضررًا علي الشعب أو الأرض السورية".



وأضاف قائلًا: "سوريا عزيزة على العرب بمن يحكمها، وتنظيف سوريا من الوجود الإيراني مرحب به.. إيران دولة إرهاب ويجري الآن قمع إرهابها في كل مكان من العالم".