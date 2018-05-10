غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة

​أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (أرض نوبار – بيجام – عزبة عثمان – منطى – مدينة السعادة والتعاون – أم بيومى – منشية عبدالمنعم رياض – المنشية الجديدة – مدينة ابن الحكم – حوض العمدة)، بجانب ضعف المياه بالمناطق التالية: (الشرقاوية – دمنهور شبرا – الفرنوانى – شبرا البلد – شبرا المحطة – الوحدة العربية – مدينة أبوبكر الصديق – مدينة عمر بن الخطاب – عزبة البكرى والجمال – عزبة سليم وبدران – مدينة الفتح – مساكن التمليك ومسطرد – أرض الدكتور – منشية الحرية – مدينة 6 أكتوبر – إبراهيم بك)، وذلك ابتداءً من الساعة 4 عصر غدٍ الجمعة 1152018 وحتى الساعة 5 فجر يوم السبت 1252018، نظرًا لأعمال تحويل خطى المياه (800 مم – 600 مم) المغذيين لمنطقة شبرا الخيمة، لتحسين ضغوط المياه بالمنطقة.



وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



