القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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الخميس 10/مايو/2018 - 11:18 ص

سلطان بن سحيم: قطر ألعوبة إيران

الشيخ سلطان بن سحيم
الشيخ سلطان بن سحيم
نيفين أشرف
dostor.org/2164381

قال المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم إن اصطفاف نظام الحمدين مع إيران، عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، يثبت أن السلطة القطرية تورط الشعب القطري في موقف مرتبك من أجل المصالح الإيرانية، مضيفًا: "لقد سمحوا لقطر أن تصبح ألعوبة لدى النظام الإيراني".

وأضاف في سلسلة من التغريدات على صفحته بـ"تويتر": "بدلًا من الوقوف مع المشروع العربي لمواجهة الخطر الإيراني، نجد نظام الحمدين يقف في صف إيران ضد جيرانه وعمقه العربي، إلى متى وبلادنا مختطفة لمصالح عبثية؟!".

وكانت وزارة الخارجية القطرية أصدرت، أمس الأربعاء، بيانًا عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، ودعت فيه الدوحة إلى الحوار مع إيران.

سلطان بن سحيم: قطر ألعوبة إيران
سلطان بن سحيم: قطر ألعوبة إيران
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