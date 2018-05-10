سلطان بن سحيم: قطر ألعوبة إيران

قال المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم إن اصطفاف نظام الحمدين مع إيران، عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، يثبت أن السلطة القطرية تورط الشعب القطري في موقف مرتبك من أجل المصالح الإيرانية، مضيفًا: "لقد سمحوا لقطر أن تصبح ألعوبة لدى النظام الإيراني".



وأضاف في سلسلة من التغريدات على صفحته بـ"تويتر": "بدلًا من الوقوف مع المشروع العربي لمواجهة الخطر الإيراني، نجد نظام الحمدين يقف في صف إيران ضد جيرانه وعمقه العربي، إلى متى وبلادنا مختطفة لمصالح عبثية؟!".



وكانت وزارة الخارجية القطرية أصدرت، أمس الأربعاء، بيانًا عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، ودعت فيه الدوحة إلى الحوار مع إيران.