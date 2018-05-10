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الخميس 10/مايو/2018 - 11:18 ص

البرلمان الكويتي يجدد الثقة بوزير النفط بخيت الرشيدي

البرلمان الكويتي
وكالات
dostor.org/2164380

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية إن مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي صوت، اليوم الخميس،
لصالح تجديد الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ورفض سحب الثقة منه.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قوله إن نتيجة التصويت أظهرت عدم موافقة 34 نائبا على حجب الثقة عن الرشيدي، وموافقة 11 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 45 نائبا.

كان عشرة نواب في مجلس الأمة الكويتي تقدموا، في أول مايو الجاري، بطلب للتصويت على حجب الثقة عن الرشيدي، بعد استجواب استمر طوال يوم كامل تقريبا بشأن إدارته لقطاع النفط.

دار استجواب وزير النفط حول تأخر مشروعي الوقود البيئي، ومصفاة فيتنام، وتكبد الدولة خسائر بسبب ذلك، و"تضليل" الوزير للحكومة وللرأي العام بشأن المشروعين، بحسب صحيفة الاستجواب.

كما تعلق الاستجواب أيضا بالدخول في مشاريع استثمارية خاسرة، وهدر الأموال العامة، ومخالفات مالية وإدارية عدة، وعدم محاسبة المتسببن في إضراب القطاع النفطي عام 2016.

ويعد استجواب النواب للوزراء، أو لرئيس الحكومة في الكويت، حدثا سياسيا مهما، إذ يمكن أن يترتب عليه استقالة الوزير المستجوب أو إقالته أو حل الحكومة أو حتى حل البرلمان.

ورغم أن أمير الكويت يملك القول الفصل في الشأن السياسي، ويمكنه إقالة الحكومة أو حل البرلمان، إلا أن النواب يمكنهم أيضا التصويت بعدم الثقة بالوزير بعد استجوابه.

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