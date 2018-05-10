اكتشاف معبد أثري من القرن الثاني الميلادي في سيوة

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بموقع حفائر قرية الحاج علي بسيوة والذي يبعد حوالي 350م من جبل الحاج على أو المعروف بجبل الموتى، في الكشف عن معبد أثري يعود لعصر الإمبراطور أنطونيوس بيوس أحد أباطرة الرومان في القرن الثاني الميلادي.



وأوضح دكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار، أن هذا الكشف يعكس تاريخ وحضارة منطقة سيوة والساحل الشمالي خلال العصر الروماني، حيث يتكون المعبد من أساسات مبنى ضخم من الحجر الجيرى مستطيل الشكل تبلغ أطواله حوالى 40م من الشمال للجنوب و8.50 م من الشرق إلى الغرب، ويقع مدخله في الجهة الشمالية وعلى جانبه حجرتين صغيرتين يؤدى إلى صالة طولها 25م تليها الحجرة الأمامية ثم قدس الأقداس، كما يحاط المعبد بسور خارجى طوله 71م وعرضه 56م.



ومن جانبة قال عبد العزيز الدميري مدير عام آثار مطروح وسيوة ورئيس البعثة الآثرية، أن من أهم الأجزاء المكتشفة أثناء أعمال الحفائر هي لوحة من الحجر الجيري تحتوى على نقش غائر باللغة اليونانية ويعلوها كورنيش يحتوى على قرص الشمس محاط بحيات الكوبرا، حيث ساعدت تلك النقوش في تحدد اسم الإمبراطور الذى بنى في عهده المعبد وكذلك تذكر حاكم مصر في هذه الفترة وحاكم الأقليم.



ويبلغ طول اللوحه حوالي 5 م وعرضها 1 م وهي وجدت مكسورة علي ثلاث أجزاء، ومن الأرجح انها تمثل جزء من العتبة العلويه التى توضع عند مدخل المعبد.





