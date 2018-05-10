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الخميس 10/مايو/2018 - 11:14 ص

وزير الصحة: بورسعيد تضم أفضل مستشفى طوارئ فى الشرق الأوسط

الدكتور أحمد عماد
الدكتور أحمد عماد الدين
فاتن خديوى
dostor.org/2164377

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، عن أن محافظة بورسعيد، تضم أفضل مستشفى إصابات فى الشرق الأوسط، وهو مستشفى أبو خليفة للإصابات (طوارئ)، لافتًا إلى أنه ملحق بها مطار خاص.

وأضاف "عماد الدين"، أن المستشفى يضم ١٣٠ سريرًا يضم كل العمليات، لافتًا إلى أنه سيتم استغلال طائرتين الاسعاف التابعين لوزارة الصحة والتى تعتبر خدماتهم غير مفعلة.

وأشار إلى أنه سيتم استلام المستشفى ١٥ من الشهر الجارى، وسيكون جاهزة للتأمين الصحى.

وأضاف أن المطار الملحق بالمستشفى تبرعت به هيئة قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش، وسيتم وضع طائرات الإسعاف بها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان - اليوم- لتوضيح الخطوات بعد إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

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