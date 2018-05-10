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الخميس 10/مايو/2018 - 11:13 ص

قرقاش: الإمارات ستعمل مع أشقائها على استعادة اليمن

أنور قرقاش
أنور قرقاش
نيفين أشرف
dostor.org/2164375

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: "إن دولة الإمارات لم تكن يومًا إلا مع اليمن وشعبه، وهذا ما رسخه فينا الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، وجهودنا منذ استقلال الإمارات ومؤخرا ضمن التحالف العربي ماهي إلا شاهد على ذلك".

وأضاف في سلسلة من التغريدات، على صفحته الرسمية بـ"تويتر": "دماء شهدائنا الطاهرة والتي قدمتها الإمارات ضمن التحالف العربي في حرب التحرير، والاستقرار، دليل التزام باليمن وشعبه وبالاستقرار الإقليمي، تضحيات ساهمت في دحر الحوثي ومنعت انتصاره".

وتابع: "نستغرب هذه الأيام ومع التقدم الكبير على المسار العسكري والضغط الدولي في المسار السياسي، وتضعضع جبهة العدو، من يروج أن للإمارات أطماعا في اليمن، وكأنه يسعى إلى مواجهات هامشية تعرقل ما يتحقق على الأرض".

وأوضح: "علينا جميعًا أن نكون يقظين من الذين يسعون إلى تقويض الجهود وهمهم الحفاظ على مصالحهم الشخصية والحزبية، فأيام التمرد الحوثي معدودة وهزيمة التمرد هو هدفنا الأسمى ويبقى اليمن بكل ترابه لشعبه، حرا أبيا".

وأكد: "ستعمل الإمارات مع أشقائنا وضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في استعادة الدولة، وكما استلمنا اليمن جريحا سيسلمه التحالف لشعبه متعافيا قويا يقرر مواطنوه شكل دولته ومستقبله".

وشدد قائلًا: "علينا أن ننتبه، وفي هذا المفترق الحرج، ونحن نرى الانتصار تلو الانتصار في الميدان، والضغوط الدولية في المسار السياسي، وتضعضع التمرد الحوثي، من المزايدين والحزبيين القلقين على حصصهم وتجار الأزمات والحروب".

قرقاش: الإمارات ستعمل مع أشقائها على استعادة اليمن
قرقاش: الإمارات ستعمل مع أشقائها على استعادة اليمن
قرقاش: الإمارات ستعمل مع أشقائها على استعادة اليمن
قرقاش: الإمارات ستعمل مع أشقائها على استعادة اليمن
قرقاش: الإمارات ستعمل مع أشقائها على استعادة اليمن
قرقاش: الإمارات ستعمل مع أشقائها على استعادة اليمن
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