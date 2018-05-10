خبير بـ"الفاو": 10 ملايين طن قمح إنتاج مصر سنويا بحلول 2026

توقع ديمتري بريخودكو الخبير الاقتصادي في مركز الاستثمار التابع لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن يرتفع إنتاج مصر السنوي من القمح إلى 10.6 مليون طن بحلول عام 2026 بدلا من 9 ملايين حاليا.



وقال ديمتري إن منظمة "الفاو" نظمت عددًا من ورش العمل التدريبية في مجالات مراقبة جودة الحبوب وفقا للمعايير العالمية (GAFTA، ISO) وكيفية تجميع عينات الحبوب، وتحليل مخاطر الآفات، مشيرا إلى أنها دعمت أيضا إنشاء وتكوين الجمعية المصرية لموردي الحبوب، ونظمت جولات دراسية للعاملين في القطاع العام في بلاد مختلفة.



وأوضح أن "الفاو" تساعد في تقديم الدعم الفني بصورة أساسية، أما شركاء المنظمة كالبنك الأوروبي للتنمية والاستثمار فهم من يقومون بتقديم الدعم المالي للقطاع الخاص في مصر.



وأشار إلى أن مصر تستطيع أن توفر نصف مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة من خلال التعاون بين القطاع الخاص والحكومة للنهوض بهذا القطاع وتنميته، الأمر الذي يوفر أيضا العديد من الفرص للاستثمار وتقليل تكاليف الاستيراد.



وأوضح الخبير الاقتصادي في منظمة "الفاو"، أن هناك عدة جهات رقابية تقوم بفحص شحنات القمح القادمة من الخارج للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية للحفاظ على صحة المواطن.