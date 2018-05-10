القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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اقتصاد
الخميس 10/مايو/2018 - 11:12 ص

19.5 مليون جنيه أرباح "العربية لحليج الأقطان"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2164372

أظهرت نتائج الأعمال المستقلة لشركة العربية لحليج الأقطان عن الفترة من 01072017 إلى 31032018 تحقيقها لصافى ربح بقيمة 19،558 مليون جنيه مقارنة ب 10.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

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