2 % نموًّا فى الإنتاج الصناعى ببريطانيا خلال 3 أشهر

ارتفع الإنتاج الصناعي في بريطانيا خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم قطاع الطاقة والتعدين والصناعات التحويلية.



وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي في بريطانيا نما بنحو 2% في الربع الأول من 2018 على أساس سنوي، وبنحو 0.6% بالمقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.



أما على مستوى شهر مارس فنما الإنتاج الصناعي بنحو 0.1% في شهر مارس، وهي نفس مستويات فبراير السابق له وتوقعات المحللين.



وأوضحت البيانات أن قطاعه الطاقة هو المساهم الرئيسي في زيادة الإنتاج الصناعي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنحو 2.5%، فيما نما قطاع التعدين بنحو 2.2%.