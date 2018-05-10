تراجع نشاط البناء فى بريطانيا خلال الربع الأول من 2018

هبط نشاط البناء في بريطانيا في الربع الأول من العام الجاري وبأكثر من التوقعات، مُسجلًا أكبر تراجع منذ 6 سنوات.



وكشفت بيانات هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس، أن نشاط البناء تراجع بنحو 2.7% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، وهو أكبر انخفاض منذ 2012.



وأوضحت البيانات أن الانخفاض في الربع الأول كان مدفوعًا بهبوط "الإصلاح والصيانة" و"الأعمال الجديدة"، بنحو 2.8% و2.6% على الترتيب.



أما على أساس شهري فتراجع نشاط البناء في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي بنحو 2.5% خلال مارس، ومقابل توقعات انخفاضه بنحو 2.1%.