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الخميس 10/مايو/2018 - 11:06 ص

أيسلندا تسعى لبلوغ دور الستة عشر في كأس العالم

المدرب هيمير هالجريمسون
المدرب هيمير هالجريمسون
وكالات
dostor.org/2164363

قال مدرب أيسلنداـ إن فريقه يسعى للحصول على دفعة من مسيرته الرائعة في بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم، من أجل ترك بصمة في نهائيات كأس العالم في روسيا وبلوغ دور الستة عشر.

واعترف المدرب هيمير هالجريمسون، أن بلاده تلعب في مجموعة صعبة بجانب الأرجنتين وكرواتيا ونيجيريا، لكنه يرفض الشعور بالخوف.

وقال هالجريمسون في مقابلة مع رويترز "ستكون ثلاث مباريات صعبة ضد منتخبات تملك خبرة أكبر في كأس العالم ونحن بلا خبرة، لكن في بطولة أوروبا 2016 قدمنا أفضل مبارياتنا ضد الفرق الكبيرة".

وباتت أيسلندا، البالغ تعداد سكانها 340 ألف نسمة والتي تضم حوالي 100 لاعب محترف فقط في البلاد، أصغر دولة تأهلت إلى كأس العالم على الإطلاق.

وشاركت أيسلندا في أول بطولة كبرى في 2016، حيث تعادلت مع البرتغال والمجر وفازت على النمسا وإنجلترا، قبل أن تخسر في دور الثمانية أمام فرنسا وصيفة البطلة خلال مسيرة استثنائية.

وقال هالجريمسون "هدفنا عبور هذه المجموعة ولأنها مجموعة قوية فإن تأهلنا يعني عدم الخوف من أي منافس بعد ذلك، لن نواجه منتخبات أفضل من تلك".

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