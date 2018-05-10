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اقتصاد
الخميس 10/مايو/2018 - 11:03 ص

النفط يصعد لأعلى مستوى مع تأهب الأسواق لعقوبات وشيكة على إيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2164359

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى فى عدة سنوات اليوم الخميس، مع تهيؤ المتعاملين لاحتمال تجدد العقوبات الأمريكية على إيران، أحد أكبر مصدرى الخام، فى ظل ضيق الفجوة بالفعل بين العرض والطلب فى السوق.

وتخطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على إيران التى تنتج نحو 4% من إمدادات النفط العالمية، بعد أن انسحبت من اتفاق جرى التوصل إليه أواخر عام 2015 ويحد من طموحات طهران النووية مقابل رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عنها.

وارتفعت أسعار النفط بقوة بعد الإعلان عن تلك الإجراءات، وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 77.89 دولار للبرميل قبل وقت قليل من الساعة 0700 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس، بارتفاع 0.9 % عن التسوية السابقة.

كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 71.84 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى 71.78 دولار للبرميل. لكن هذا لا يزال أعلى من التسوية السابقة بنسبة 0.9 %.

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