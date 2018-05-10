القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
08:09 م

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي
07:18 م

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي
06:55 م

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني
عالم
الخميس 10/مايو/2018 - 11:02 ص

بكين تبدأ الأعمال التنفيذية لأولمبياد 2022

بكين تبدأ الأعمال
جهاد الخطيب
dostor.org/2164358

بدأت بكين الأعمال التنفيذية للبنية التحتية المتعلقة بالمسابقات والمباريات استعدادا لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن بكين تؤكد أن جميع الأعمال التحضيرية تسير بشكل سلس وفقا للخطة.

وكانت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية عقدت، الأسبوع الماضي، أول اجتماعاتها بعد اختتام الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونج تشانج، حيث راجعت تقرير أعمال اللجنة التنسيقة لأولمبياد بكين الشتوي 2020، وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ على هامش الاجتماع إن جميع الاستعدادات لأولمبياد بكين الشتوي 2020 تقدمت بشكل سلس.

ولخصت اللجنة الأولمبية الدولية الأعمال المتعلقة بأولمبياد بيونج تشانج الشتوي 2018، وقال باخ إن هذه الدورة شهدت العديد من الأرقام القياسية الجديدة في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية، على سبيل المثال، شارك فيها رياضيون من 92 دولة ومنطقة، بما فيها 6 دول ومناطق تشارك للمرة الأولى، وسجل عدد الرياضيين 2930 رياضيا، منهم 42% من النساء. وأضاف أن أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي لعبت دورا إيجابيا في تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

موضوعات متعلقة

محادثات مرتقبة بين كوريا الجنوبية واليابان

كوريا الجنوبية تحظر دخول 36 ألف أجنبي إلى البلاد لتأمين أولمبياد بيونج تشانج

إيفانكا ترامب تصل كوريا الجنوبية على رأس وفد أمريكي

اللجنة الأوليمبية تعلن مشاركة كوريا الشمالية فى 2020 و2022

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 11 ساعة

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

منذ حوالي 12 ساعة

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود

منذ حوالي 16 ساعة

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

منذ يومين

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي

منذ يومين

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي

منذ يومين

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي

الآن

"إينى": زيادة إنتاج حقل ظهر لـ1.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

مهاتير محمد يعود لرئاسة وزراء ماليزيا

جيمى كارتر: ترامب أخطأ بالانسحاب من الاتفاق الإيرانى

الأكثر قراءة

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلى على سوريا

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

بالصور.. المطربة ياسمين نيازى تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

ألبومات الصور

بالصور.. "صالون المحور" يحشد قيادات وزارة الثقافة فى أمسية

رئيس مدنية أبورديس يتفقد الشاطئ العام بالمدينة

تصوير فيلم «الصفقة» داخل أحد المستشفيات (صور)

فيديو.. بـ"العرقسوس".. تجار باب الشعرية يستعدون لـ رمضان

نجم الساعة

هاني رمزي يكشف أسباب انسحابه من «مقالب رمضان»

ads
الأكثر قراءة

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلى على سوريا

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

بالصور.. المطربة ياسمين نيازى تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

كشكول

"الخولي" يعلن عدم ترشحه لفترة ثانية لرئاسة جامعة المنوفية

بالصور.. مهرجان الفنون المسرحية بنوعية عين شمس

البحث العلمي تسلم شهادات للمشاركين بالدورة التدريبية للمعلمين

الضبطية القضائية بالتعليم العالي تداهم مراكز دروس خصوصية بحلوان

التعليم: احتفالية لتتويج وتكريم أوائل طلبة التعليم الفني

الأمصار

التعاون الإسلامي تعقد إجتماع "الكومياك" بالسنغال

قوات الاحتلال تقتحم منزل شقيق عهد التميمي

ليبيا: إرسال مواد إغاثية إلى مخيم قرارة القطف

انطلاق الانتخابات البرلمانية العراقية في مصر

البحرين تتابع قضية مواطنيها الموقوفين في الهند

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

سماعة أذن جديدة لتكبير الصوت لضعاف السمع تتحدى الضوضاء

دراسة تحذر من استخدام الأطفال اللعب البلاستيكية خلال الاستحمام

دراسة: "الكلمات المتقاطعة" للوقاية من فقدان الذاكرة

ads
ولاد الكار

«الإعلاميين» تعترض على مدونة السلوك الرياضى بـ«الأعلى للإعلام»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: المشي يُحسن فرص حمل النساء بعد الإجهاض

الدستور على فيسبوك