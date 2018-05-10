بكين تبدأ الأعمال التنفيذية لأولمبياد 2022

بدأت بكين الأعمال التنفيذية للبنية التحتية المتعلقة بالمسابقات والمباريات استعدادا لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن بكين تؤكد أن جميع الأعمال التحضيرية تسير بشكل سلس وفقا للخطة.



وكانت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية عقدت، الأسبوع الماضي، أول اجتماعاتها بعد اختتام الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونج تشانج، حيث راجعت تقرير أعمال اللجنة التنسيقة لأولمبياد بكين الشتوي 2020، وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ على هامش الاجتماع إن جميع الاستعدادات لأولمبياد بكين الشتوي 2020 تقدمت بشكل سلس.



ولخصت اللجنة الأولمبية الدولية الأعمال المتعلقة بأولمبياد بيونج تشانج الشتوي 2018، وقال باخ إن هذه الدورة شهدت العديد من الأرقام القياسية الجديدة في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية، على سبيل المثال، شارك فيها رياضيون من 92 دولة ومنطقة، بما فيها 6 دول ومناطق تشارك للمرة الأولى، وسجل عدد الرياضيين 2930 رياضيا، منهم 42% من النساء. وأضاف أن أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي لعبت دورا إيجابيا في تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية.