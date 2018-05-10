المعارضة القطرية: تميم وحاشيته سماسرة إيران

قالت المعارضة القطرية إن بيان وزارة خارجية النظام القطري، حول انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، جاء ليظهر أن تميم وجماعته هم عملاء لنظام إيران الإرهابي بل أكثر من ذلك، إذ حمل البيان انتقادات للأمريكيين غير مباشرة.



وأضافت المعارضة القطرية، في سلسلة من التغريدات على صفحتها الرسمية بـ"تويتر": "عاد تميم من واشنطن إلى قطر بعد زيارته الأخيرة، وكان يعتقد أن امريكا لن تنسحب من الاتفاق النووي، ووجه وزراءه وأجهزته الأمنية بالاستمرار في عقد الصفقات المالية والاستثمارية مع الإيرانيين، وزيادة التنسيق المخابراتي مع الحرس الثوري".



وتابعت: "إن تميم وطغمته الحاكمة ليسوا إلا سماسرة وعملاء عند الإيرانيين والأتراك، ويقومون بأوسع عملية تهديد للأمن والاستقرار العالمي، من خلال تسهيل إفلات ايران من العقوبات القديمة والجديدة التي طبقت فورًا عليها".



وأكدت المعارضة القطرية أن "أمير الظلام ومافياته هم من أكثر البيئات الحاضنة للإيرانيين وميليشياتهم في المنطقة، حيث يهربون أموالهم ويسهلون عملياتهم التخريبية في الدول العربية والأجنبية، ويمولون حزب الله اللبناني وفروعه في العراق وسوريا واليمن".



واختتمت قائلة: "لقد جعل النظام القطري أرضنا الحبيبة مرتعًا لمجرمي نظام الملالي وإرهابييه وأجهزة مخابراته، وأموالهم المنهوبة من الشعب الإيراني المقموع.. إن العقوبات الدولية قادمة إليك عاجلًا أم آجلًا يا أمير الظلام".