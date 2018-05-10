عماد الدين: تطبيق التأمين الصحى ببورسعيد فى سبتمبر المقبل

أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أنه سيتم تطبيق قانون التأمين الصحى على أرض الواقع فى محافظة بورسعيد، فى أغسطس أو سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه ينقصنا ميكنة النظام، والمستشفيات سنستلمها قريبًا.



وأضاف أان تطوير البنية التحتية فى محافظة بورسعيد يشمل 37 وحدة صحية و11 مستشفى، تشمل مستشفيات من المستوى الثانى، ومنها "الزهور والمصح البحرى والمبرة وبورفؤاد"، والمستوى الثالث يضم "بورسعيد العام"، ومستشفيات أحادية التخصص، منها "مستشفى التضامن لأورام الكبار" ومستشفى "النصر لأورام الأطفال" والرمد والمصح البحرى ومستشفى أمراض نفسية ومستشفى أبو خليفة للإصابات".



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، لتوضيح الخطوات بعد إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد.