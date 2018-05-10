أزمة جديدة فى سوق الدواء بعد اختفاء لبن اللاكتوز

قال الدكتور كريم كرم مسؤل ملف قطاع الأعمال العام بمركز الحق في الدواء إن هناك نقصا شديدا في لبن الأطفال الخالي من اللوكتوز.



وأضاف "كرم" في تصريحات لـ"الدستور" أن اللبن غير موجود حاليا في الأسواق ولم يتم استيراده منذ 5 أشهر، موضحا أن حجم الأطفال الذين يعانون من حساسية اللاكتوز في مصر وصل إلى 600 ألف طفل.



وأشار إلى أنه كان من الإمكان أن تصنعه إحدى شركات قطاع الأعمال العام بدلا من عدم توافره وندرته، مشيرا إلى أن اختفاء الدواء يمثل أزمة لأولياء أمور الأطفال الذين يعانون من حساسية اللاكتوز.



وأوضح كرم أن لبن اللاكتوز غير مدعم ويمثل أهمية في السوق المصري مشيرا إلى أن تطوير شركات الأدوية الحكومية وحل الأزمات التي تلاحقها أصبح أمر مهم وضروري.



وأشار إلى وجود تقصير كبير للغاية من وزارة الصحة في الإعلان عن أزمة نقص لبن اللاكتوز، موضحا أن إدارة الأزمات في الوزارة تتأخر في الإعلان دائما عن نواقص الأدوية واستعداد الصحة لمثل هذه الأزمات.



وأوضح أن شركات قطاع الأعمال لديها مستحقات مالية ضخمة لدى وزارة الصحة والصحة تتقاعس عن دفعها خصوصا أن الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال السابق كان قد أعلن عن مستحقات المصرية لتجارة الأدوية لدى وزارة الصحة التي تجاوزت المليار جنيه.