القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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الخميس 10/مايو/2018 - 10:57 ص

اتفاقية تعاون بين "العربى للمخلصين" والجمارك المصرية

الدكتور ممدوح الرفاعى
الدكتور ممدوح الرفاعى رئيس الاتحاد العربى للمخلصين
راندا التوني
dostor.org/2164347

وقّع الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين برئاسة الدكتور ممدوح الرفاعى رئيس الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين اتفاقية تعاون مع الجمارك المصرية وذلك مع هلال توفيق وكيل أول وزراة المالية نائبا عن الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

يأذتي ذلك على هامش المؤتمر العربى الأول للمخلصين الجمركيين الذى عقد بالقاهرة، ومن أهم بنود هذه الاتفاقية "نشر الثقافة الجمركية داخل المجتمع العربى لحماية الاقتصاد العربى، تنظيم دورات تدربية مشتركة تهدف إلى تطوير وتدريب المخلصين الجمركيين، إعطاء الأعضاء المنتسبين للاتحاد أولوية وامتياز فى التعامل مع العقبات والمعوقات داخل الدوائر الجمركية والمساهمة فى تذليلها فى إطار اللوائح والقوانين المحددة لذلك.

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