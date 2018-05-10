اتفاقية تعاون بين "العربى للمخلصين" والجمارك المصرية

وقّع الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين برئاسة الدكتور ممدوح الرفاعى رئيس الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين اتفاقية تعاون مع الجمارك المصرية وذلك مع هلال توفيق وكيل أول وزراة المالية نائبا عن الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية.



يأذتي ذلك على هامش المؤتمر العربى الأول للمخلصين الجمركيين الذى عقد بالقاهرة، ومن أهم بنود هذه الاتفاقية "نشر الثقافة الجمركية داخل المجتمع العربى لحماية الاقتصاد العربى، تنظيم دورات تدربية مشتركة تهدف إلى تطوير وتدريب المخلصين الجمركيين، إعطاء الأعضاء المنتسبين للاتحاد أولوية وامتياز فى التعامل مع العقبات والمعوقات داخل الدوائر الجمركية والمساهمة فى تذليلها فى إطار اللوائح والقوانين المحددة لذلك.