أوروبا تلعق جراحها والسعودية وإسرائيل تشيدان بقرار ترامب

زار ولي العهد السعودي فرنسا، في أبريل الماضي، وكان مفعما بالثقة في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسحب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران الذي عارضته الرياض.



وردا على أسئلة من الصحفيين في باريس، بعد أسبوعين من محادثاته مع ترامب في واشنطن، شبه الأمير محمد بن سلمان الاتفاق باتفاق ميونيخ لعام 1938 الذي سعت به القوى الأوروبية لاسترضاء ألمانيا النازية، لكن الحال انتهى بها إلى الحرب.



ويبدو أن السعودية نجحت في حين أخفقت الجهود الدبلوماسية التي بذلتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا مع ترامب.



وقال مصدر وثيق الصلة بالقيادات المسؤولة عن رسم السياسات في السعودية إن واشنطن والرياض، خصم إيران الرئيسي في المنطقة، يناقشان الاتفاق النووي المبرم عام 2015 "منذ فترة" قبل إعلان ترامب يوم الثلاثاء الماضي قرار انسحاب الولايات المتحدة منه.



وقال المصدر إنه كان "من الواضح" من محادثات ولي العهد مع ترامب في البيت الأبيض في 20 مارس، ومن زيارة قام بها للرياض بعد ذلك بشهر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه حدث "تنسيق"

لمواقف الجانبين.



وقال مصدر سعودي آخر عن دبلوماسية الرياض "كنا مع هذا القرار وعملنا من أجله".



وهللت إسرائيل أيضا للقرار. وكشف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 30 أبريل عما قال إنه أدلة على برنامج سري إيراني لصنع القنبلة النووية.



وكانت أغلب الأدلة المزعومة التي قدمها نتنياهو ترجع إلى الفترة التي سبقت توقيع الاتفاق النووي في 2015، رغم أنه قال إن إيران احتفظت ببعض الملفات المهمة عن التكنولوجيا النووية منذ ذلك

الحين، واستمرت في اكتساب "المعرفة بالأسلحة النووية".



ووصفت طهران نتنياهو بأنه "الصبي الذي صاح محذرا من الذئب"، ووصفت ما قدمه من أدلة بأنه مادة دعاية.



ورغم أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إنهم لا يعلمون ما إذا كان ترامب قد تأثر بهذه المعلومات فقد أشار الرئيس الأمريكي نفسه إليها لدى إعلان قراره يوم الثلاثاء.



وكان نتنياهو أجرى محادثات مع ترامب في البيت الأبيض في مارس، وبذل دبلوماسيون إسرائيليون مساعي خلف الكواليس لنقل وجهة نظر بلادهم في الصفقة التي كان هدفها منع إيران من امتلاك القنبلة

النووية لكن معارضيها رأوا فيها عيوبا.



وسألت رويترز مايكل أورين، نائب الوزير للشؤون الدبلوماسية، كم من الوقت أمضاه السفير الإسرائيلي في واشنطن في شرح وجهة النظر الإسرائيلية في الصفقة فقال "أخمن أنه قضى أكثر من 90 (في المئة من وقته).. هذا الموضوع بالنسبة لنتنياهو له الأولوية القصوى".



زيارة ماكرون.. الملجأ الأخير

كان إعلان قرار ترامب لطمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. فقد حاول الاثنان حمل ترامب على تغيير رأيه في إيران خلال زيارتين للبيت الأبيض في أبريل وفشل الاثنان.



كما توجه وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى واشنطن في محاولة أخيرة لكنه لم يحظ بمقابلة الرئيس.



وشرح جونسون وجهة النظر البريطانية في محادثات مع بومبيو وفي مقابلة ببرنامج (فوكس آند فريندز) على قناة فوكس نيوز الذي يشاهده ترامب بانتظام.



وقال دبلوماسيون أوروبيون إن القادة الأوروبيين علموا بحلول منتصف أبريل أن فرص إقناع ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي تتبدد.



وقال مسؤول أوروبي لرويترز في بروكسل "زيارة ماكرون كانت الملجأ الأخير" مشيرا إلى محادثات الرئيس الفرنسي مع ترامب في البيت الأبيض في 24 أبريل.



ووصف المسؤول الشهر الأخير من هذه المساعي الدبلوماسية بأنه "كارثي" وأضاف "لأسابيع كانت كل المؤشرات من البيت الأبيض ووزارة الخارجية أنه سينسحب" من الاتفاق.



ويوم الأربعاء سعى الحلفاء الأوروبيون لإنقاذ الاتفاق النووي والحفاظ على تعاملاتهم مع إيران.



وقالت مصادر مطلعة على المشاورات إن رسالة ترامب لحلفائه الأوروبيين قبل إعلان قراره كانت تتلخص في ضرورة توصلهم إلى وسيلة لإحكام الاتفاق النووي لكي تبقي الولايات المتحدة طرفا فيه.



وقالت المصادر إنه طالب باتفاق منفصل بالتوازي مع الاتفاق النووي لمعالجة المخاوف الأمريكية الأخرى بشأن إيران مثل برنامجها الصاروخي الذي لم يشمله الاتفاق الأصلي.



وتحقق تقدم في المفاوضات لكنه لم يكن كافيا لتغيير رأي ترامب، وقالت المصادر المطلعة على المحادثات إن ترامب يريد اتفاقا منفصلا مع الدول الرئيسية الموقعة على الاتفاق الأصلي، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا.