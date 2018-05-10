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الخميس 10/مايو/2018 - 10:57 ص

مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع الأصم العربي

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية - سهى عبد الحميد
dostor.org/2164345

تنظم إدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية، الثلاثاء المقبل، فعالية بعنوان "ضعف السمع بين الحلول والقبول".

يأتي ذلك في ضوء احتفال مكتبة الإسكندرية السنوي بأسبوع الأصم العربي، وحرص المكتبة على الدمج المجتمعي لزائريها الكرام من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وإبراز النماذج المشرفة منهم لدعمهم وتشجيع أقرانهم، وكذلك الحرص على رفع الوعى بأحدث الطرق العلاجية لضعف السمع.

يتحدث خلال هذه الفعالية متخصصون في مجال السمعيات عن ضعف السمع، أسبابه وطرق تشخيصه، وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال زراعة القوقعة، وعرض لما نتج من مشكلات في الماضي وحلولها المتوقعة في المستقبل، وهم الدكتور فتحي عبد الباقي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام كوزو رئيس قسم السمعيات بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

كما يتم إلقاء الضوء على المتميزين من الأشخاص الصم وضعاف السمع، الذين تحدوا صعاب الحياة والإعاقة بالعلم والمثابرة، وقدموا لأقرانهم نموذجًا مشرفًا باختلاف أعمارهم ومستواهم العلمي وظروفهم الحياتية، من خلال قصص نجاح متميزة يحكها أصحابها.

وتختتم الفعالية بعمل اختبارات رسم السمع للحاضرين والعاملين بالمكتبة، وذلك للتوعية بأهمية ذلك الأمر.

ويذكر أن جميع فقرات الفعالية مترجمة إلى لغة الإشارة.

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