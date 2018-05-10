حبس رئيس الإنشاءات بـ"شباب اطسا" لببيعه أرض مملوكة للدولة

قررت نيابة اطسا بالفيوم، حبس رئيس قسم الانشاءات بإدارة شباب إطسا 4 أيام علي ذمة التحقيقات، في واقعة قيامه ببيع أرض مملوكة لوزراة الشباب ومخصصة لإنشاء مركز شباب قرية الغرق لحسابه الخاص، وكلّفت رجال مباحث الأموال العامة بجمع التحريات اللازمة حول الواقعة.



بدأت تفاصيل تلك الواقعة تتكشف حينما تلقي اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم إخطارًا من مساعده اللواء علاء يحي، يفيد تقدم عدد من أهالي قرية الغرق بعقود شراء مساحة 3 أفدنه و12 قيراط مملوكة لوزراة الشباب وصادر لها قرر تخصيص لإنشاء مركز شباب بالقرية.



وتضمن الإخطار أن حملة مكبرة توجهت إلي قرية الغرق التابعة لمركز اطسا لتنفيذ قرار إزالة لتعديات علي قطعة أرض مساحتها 3 افدنه و12 قيراط من أملاك الدولة ومخصصة لإنشاء مركز شباب بقرية الغرق فتقدم عدد من المواطنين بعقود تفيد شراء المساحة المذكورة من المدعو يونس عبد الغفار رئيس قسم الانشاءات بادارة شباب اطسا كما قدموا تسجيلات صوتية علي هواتفهم تفيد تفاصيل اتفاقهم مع "يونس ع"، 50 سنة، رئيس قسم الانشاءات بادارة شباب أطسا، علي الشراء والسعر المدفوع، وعلي الفور أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث وتحري وضبط المتهم.



وتوصلت فريق تحريات فريق البحث إلي صحة الواقعة، وأن رئيس الإنشاءات بإدارة الشباب قام بتقسيم المساحة المذكورة وبيعها قطع لعدد من المواطنين مقابل مبالغ متفاوتة بلغت مليون و450 ألف جنيه، تم إلقاء القبض علي المتهم، وبإحالته إلي النيابة أصدرت قررها المتقدم.

