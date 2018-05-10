"النقد العربى": حريصون على تعزيز التعاون المشترك مع مصر

قال جلال الدين بن رجب، نائب رئيس صندوق النقد العربى للشئون الاقتصادية والفنية، إن الصندوق حريص على تعزيز أطر التعاون المشترك مع الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.



وأكد "بن رجب" إمكانية توفير برامج تمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يمكن أن تصل إلى قيمة مساهمة مصر برأسمال الصندوق.



وقال إن صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية تشمل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان، وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا واليمن وجمهورية القمر.